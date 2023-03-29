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Головна війна з Росією З 1 квітня окупанти планують запровадити нові обмеження для мешканців на Запоріжжі, – Центр нацспротиву

З 1 квітня окупанти планують запровадити нові обмеження для мешканців на Запоріжжі, – Центр нацспротиву

29 березня, 2023 середа
12:18
війна з Росією окупанти, орки

З 1 квітня росіяни планують запровадити нові обмеження на захоплених територіях Запорізької області. Мешканцям заборонять пересуватися регіоном без перепустки

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупаційна адміністрація вимагає від мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області брати перепустки (дозволи) для переміщення захопленим регіоном", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що окупанти перетворюють захоплені населені пункти на режимні об'єкти, де людей можуть без причини зупиняти на кожному блокпості.

Раніше окупанти перекривали виїзд на вільні території України, тепер же фактично заборонили переміщення в межах захоплених населених пунктів.

"З 1 квітня місцеві мешканці мають отримувати перепустку аби виїхати з населеного пункту. При її оформленні окупанти фактично проводять перепис авто й фільтрацію автовласників", - пояснили в ЦНС.

Новини
Україна
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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