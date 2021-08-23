З Афганістану евакуювали ще 79 українців
У Києві приземлився ще один літак із Афганістану
Про це повідомляє РБК-Україна.
Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей. Всього на борту 103 людини.
Раніше Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.
- Першим бортом в ніч з 15 на 16 серпня Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.
- 21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Рейс забрав з країни 83 людини. Серед них 31 український громадянин.
- 23 серпня третій борт України покинув летовище Кабула та вивіз з захопленої ісламістами країни понад 100 українців
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