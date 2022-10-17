"З чудовим світанком і черговою російською атакою": посадовець Єврокомісії Петер Вагнер прибув до Києва

Про це він повідомив у Twitter.

"Знову у Києві - з чудовим світанком і черговою російською атакою. Очікую перших зустрічей на тему європейського кризового реагування - від боротьби з насильством проти жінок до боротьби з дезінформацією, розслідування воєнних злочинів та розмінування", - написав Петер Вагнер.

Вагнер, який зараз очолює Службу інструментів зовнішньої політики ЄС, опублікував фото з київського вокзалу о 8-й ранку.

Нагадаємо, сьогодні зранку, у Києві росіяни поцілили в житловий будинок: врятовано 18 людей, щонайменше двоє залишаються під завалами

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