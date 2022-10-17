"З чудовим світанком і черговою російською атакою": посадовець Єврокомісії Петер Вагнер прибув до Києва
Посадовець Єврокомісії Петер Вагнер, який прибув потягом до Києва під час повітряної тривоги й атак дронами-камікадзе, не став скасовувати візит
Про це він повідомив у Twitter.
"Знову у Києві - з чудовим світанком і черговою російською атакою. Очікую перших зустрічей на тему європейського кризового реагування - від боротьби з насильством проти жінок до боротьби з дезінформацією, розслідування воєнних злочинів та розмінування", - написав Петер Вагнер.
Вагнер, який зараз очолює Службу інструментів зовнішньої політики ЄС, опублікував фото з київського вокзалу о 8-й ранку.
- Нагадаємо, сьогодні зранку, у Києві росіяни поцілили в житловий будинок: врятовано 18 людей, щонайменше двоє залишаються під завалами
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе