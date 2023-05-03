З кінця 2022 року окупанти в Криму захопили 700 підприємств українців
З кінця 2022 року загарбники в тимчасово окупованому Криму "націоналізували" 700 підприємств українців і тих, кого Росія підозрює в нелояльності
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Згідно з повідомленням, "віджаті" підприємства окупанти вже виставили на продаж.
"Фактично йдеться про грабіж усіх незгодних з окупацією й політикою режиму Путіна", - зазначили в ЦНС.
Там нагадали, що накази про "націоналізацію" й угоди про подальший продаж є юридично нікчемними.
"Саме тому й черг покупців на захоплене майно немає, адже всі розуміють, що в окупантів нема прав на цей бізнес", - зазначили у Спротиві.
- У березні окупанти заявили про намір "націоналізувати" квартиру президента України Володимира Зеленського в Ялті.
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