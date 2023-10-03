З Нагірного Карабаху виїхало понад 100,6 тис. етнічних вірмен

Про це інформує Вірменське інформаційне агентство ARMENPRESS.

За її словами, кількість транспортних засобів, якими користувалися переміщені особи, склала 21 191. Загалом 91 918 людей пройшли реєстрацію.

Більш як 50% вимушено переміщених осіб скористалися запропонованими урядом місцями проживання в різних регіонах Республіки Вірменія.

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Крім того, Багдасарян нагадала про можливість отримання 100 тисяч драм на банківську карту, для допомоги.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. 22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні у зв'язку зі здачею урядом національних інтересів у Карабасі.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули майже 100 тис. біженців.

1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через те, що масовий вихід етнічних вірмен з регіону через операцію Азербайджану продовжувався.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.