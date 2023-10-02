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Нагірний Карабах покинуло все вірменське населення, - політолог 

2 жовтня, 2023 понедiлок
18:56
Світ Нагірний Карабах

З колишнього самопроголошеного Нагірного Карабаху виїхало все населення

Про це розповів голова аналітичного центру глобалізації та регіонального співробітництва Степан Григорян в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, Азербайджан в пропагандистських цілях розповсюджує інформацію про те, що нібито там ще залишились люди.

"Це була етнічна чистка. Тому Азербайджан зараз говорить що там досі хтось є. Вони це роблять, щоб виправдати себе за цю етнічну чистку", - заявив Григорян.

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. Тому люди не від власного бажання почали масово виїжджати, каже політолог.

"Зараз Азербайджан говорить: ми не гарантуємо права вірмен на життя, але азербайджанський паспорт вони мають взяти. В цьому вся проблема. На жаль, головна сила авторитарного режиму в тому, що вони не гарантують життя своїх підданих громадян, грубо кажучи", - додав Григорян.

            
  • 19 вересня Азербайджан оголосив "антитерористичні заходи" у Карабаху, Вірменія заявила про "етнічні чистки".
  • 20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. 22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
  • 25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні у зв'язку зі здачею урядом національних інтересів у Карабасі.

  • Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

  • 27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

  • Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули майже 100 тис. біженців.

  • 1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через те, що масовий вихід етнічних вірмен з регіону через операцію Азербайджану продовжувався.

Новини
Азербайджан
Вірменія
біженці
ОДКБ
Нагірний Карабах
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