Нагірний Карабах покинуло все вірменське населення, - політолог 

Про це розповів голова аналітичного центру глобалізації та регіонального співробітництва Степан Григорян в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, Азербайджан в пропагандистських цілях розповсюджує інформацію про те, що нібито там ще залишились люди.

"Це була етнічна чистка. Тому Азербайджан зараз говорить що там досі хтось є. Вони це роблять, щоб виправдати себе за цю етнічну чистку", - заявив Григорян.

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. Тому люди не від власного бажання почали масово виїжджати, каже політолог.

"Зараз Азербайджан говорить: ми не гарантуємо права вірмен на життя, але азербайджанський паспорт вони мають взяти. В цьому вся проблема. На жаль, головна сила авторитарного режиму в тому, що вони не гарантують життя своїх підданих громадян, грубо кажучи", - додав Григорян.