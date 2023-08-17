Знайдено безпечний шлях. Що каже експерт про вихід першого судна з Одеси "тимчасовим коридором"
Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", висловив сподівання щодо відновлення судноплавство через територіальні води України, Румунії, Болгарії, Туреччини до протоки Босфор
Про це він розповів в етері Еспресо.
Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ дав коментар щодо виходу 16 серпня з Одеського порту першого судна після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди".
"Зараз є такий обережний оптимізм, що знайдений безпечний шлях з портів Великої Одеси: Чорноморськ, Одеса та Південний. Тобто, що можливо відновити судноплавство через територіальні води України, Румунії, Болгарії, Туреччини до протоки Босфор. Як раз цей перший суховантаж рухався в межах цих територіальних вод", - пояснив стратегічний експерт компанії "Соната".
Андрій Риженко зауважив, що основним викликом для суден у Чорному морі є наші територіальні води, де існують мінна небезпека та загроза застосування противником літаків та кораблів.
"Я припускаю, що судно, яке вийшло з порту Одеси 16 серпня, вже наближається до виходу з вод Чорного моря. Я дивився, судно пройшло без перешкод в межах територіальних вод України. Треба додати, що основні шляхи комунікацій між нашими портами та протокою Босфор міжнародно визначені, однак залишаються заблокованими. Сподіватимемося, щоб цей шлях працював і надалі", - підсумував Риженко.
Що відомо про роботу "зернового коридору"
17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.
12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.
16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди" 16 липня 2023 року.
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