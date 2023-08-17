Про це він розповів в етері Еспресо.

Капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ дав коментар щодо виходу 16 серпня з Одеського порту першого судна після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди".

"Зараз є такий обережний оптимізм, що знайдений безпечний шлях з портів Великої Одеси: Чорноморськ, Одеса та Південний. Тобто, що можливо відновити судноплавство через територіальні води України, Румунії, Болгарії, Туреччини до протоки Босфор. Як раз цей перший суховантаж рухався в межах цих територіальних вод", - пояснив стратегічний експерт компанії "Соната".

Андрій Риженко зауважив, що основним викликом для суден у Чорному морі є наші територіальні води, де існують мінна небезпека та загроза застосування противником літаків та кораблів.

"Я припускаю, що судно, яке вийшло з порту Одеси 16 серпня, вже наближається до виходу з вод Чорного моря. Я дивився, судно пройшло без перешкод в межах територіальних вод України. Треба додати, що основні шляхи комунікацій між нашими портами та протокою Босфор міжнародно визначені, однак залишаються заблокованими. Сподіватимемося, щоб цей шлях працював і надалі", - підсумував Риженко.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди" 16 липня 2023 року.