З початку повномасштабного вторгення РФ від підривів на мінах загинули 265 цивільних

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника відділу планування, організації та координації заходів протимінної діяльності Центру протимінної діяльності підполковник Павло Вознюк.

За його словами, 265 цивільних українців загинули та 587 дістали травми.

Він закликав неухильно дотримуватись правил мінної безпеки. Так, не варто ігнорувати знаки "Небезпечно міни!", "Стоп міни!", червоні прапорці в землі. Усе це попереджає про те, що території забруднені вибухонебезпечними предметами, нагадав Вознюк.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина вітчизняного виробництва для підготовки ґрунту до розмінування отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.

А невдовзі стало відомо, що швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS), яка виготовляє машини для розмінування, відкрила в Україні центр технічного обслуговування.