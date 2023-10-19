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З портів Великої Одеси тимчасовим коридором вийшли ще два судна з зерном

19 жовтня, 2023 четвер
12:44
Економіка зерно, зернова угода

З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором 19 жовтня вийшли два судна типу Panamax, завантажені українською агропродукцією

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій. 

З портів вийшли балкери Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. тонн та Peter S, який має дедвейт 71,5 тис. тонн. Відомо, що останній був під завантаженням в порту Чорноморськ.

До портів Великої Одеси нині прямують судна Ida дедвейтом 18,2 тис. тонн та Mariner, що має дедвейт 56,8 тис. тонн.

Зазначається, що балкер Ida у жовтні вже виходив з українських портів новим коридором.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

Станом на початок жовтня усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.

Україна
зерно
Чорне море
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