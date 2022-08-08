З сектора Гази в бік Ізраїлю випусти кілька снарядів після початку дії режиму припинення вогню

Про це повідомляє The Jerusalem Post.



Зазначається, що снаряди були запущені в напрямку південних районів Ізраїлю через кілька хвилин після початку дії режиму припинення вогню, який набув чинності ввечері, 7 серпня.

За інформацією державного радіо, одна з ракет впала в районі населеного пункту Ешколь, не пошкодивши будівлі, на пустирі. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

До цього ЦАХАЛ заявляв, що тривожні сирени, що попереджають про можливий ракетний обстріл, спрацювали в південній частині Ізраїлю після вступу в силу режиму припинення вогню.

5 серпня в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища. Невдовзі після цього, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ватажка терористів з "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі.

Пізніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по сектору Гази, проводячи операцію "Світанок" проти угруповання "Ісламський джихад". Палестинські офіційні особи заявили, що в результаті серії авіаударів по Газі загинули щонайменше вісім людей, у тому числі 5-річна дівчинка, і ще 40 людей отримали поранення.

6 серпня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.

А Єгипет пропонував посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною в секторі Гази, яке мало початись 7 серпня.

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