З вантажем у понад 3 тис. кілограмів: космічний корабель Cygnus зістикувався з МКС

Про це повідомляє NASA у Twitter.



"Northrop Grumman, ваш вантаж з матеріалами для науки та закусок прибув (до МКС - ред.)", - повідомили в управлінні.



Пристукавання корабля з вантажем у 3 760 кг відбулося об 11:44 годині за київським часом.

