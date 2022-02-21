З вантажем у понад 3 тис. кілограмів: космічний корабель Cygnus зістикувався з МКС
У понеділок, 21 лютого, вантажний космічний корабель Cygnus компанії Northrop Grumman успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС)
Про це повідомляє NASA у Twitter.
"Northrop Grumman, ваш вантаж з матеріалами для науки та закусок прибув (до МКС - ред.)", - повідомили в управлінні.
Пристукавання корабля з вантажем у 3 760 кг відбулося об 11:44 годині за київським часом.
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