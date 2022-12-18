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Війна з Росією: хроніка
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За 17 грудня військові РФ здійснили 54 обстріли Херсонщини

18 грудня, 2022 неділя
11:28
війна з Росією

Окупанти обстріляли Херсонську область 54 рази упродовж доби 17 грудня, під ураженням житловий фонд Херсона та цивільна інфраструктура

Про це 18 грудня 2022 року звітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що росіяни здійснили 54 обстріли Херсонщини упродовж доби 17 грудня.

"Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню", - поінформував Ярослав Янушевич.

Голова ОВА додав: окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона, під ураженням опинився медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро цивільних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

  • Нагадаємо, за ніч на 17 грудня військові РФ здійснили артилерійські обстріли щонайменше 12 районів населених пунктів Харківщини.
  • Тоді ж окупанти уразили 3 громади Нікопольського району, від артобстрілів понівечені приватні будинки та гімназія.

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Херсон
Херсонщина
окупанти
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