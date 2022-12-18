За ніч військові РФ здійснили артилерійські обстріли щонайменше 12 районів населених пунктів Харківщини
Росія обстріляла з артилерії прикордоння Харківщини, під ураженням опинилися більш як 12 населених пунктів області
Про це 18 грудня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що за попередню добу окупанти завдали артилерійських ударів по населених пунктах Харківщини, що знаходяться неподалік від кордону з Росією. Серед них: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального.
"На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - поінформував голова ОВА.
Він також зазначив, що із вересня 2022 року піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.
- Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загроза авіаційних та ракетних ударів РФ зберігається: 17 грудня окупанти здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ по території України.
- За добу 17 грудня війська РФ уразили 3 громади Нікопольського району, від артобстрілів понівечені приватні будинки та гімназія.
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