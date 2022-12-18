Про це 18 грудня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що за попередню добу окупанти завдали артилерійських ударів по населених пунктах Харківщини, що знаходяться неподалік від кордону з Росією. Серед них: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального.

"На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - поінформував голова ОВА.

Він також зазначив, що із вересня 2022 року піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загроза авіаційних та ракетних ударів РФ зберігається: 17 грудня окупанти здійснили 5 ракетних та 42 обстріли з РСЗВ по території України.

За добу 17 грудня війська РФ уразили 3 громади Нікопольського району, від артобстрілів понівечені приватні будинки та гімназія.

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