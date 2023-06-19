За добу РФ втратила в Україні 630 солдатів, 18 артсистем і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 220 450 солдатів, 3865 артилерійських систем та 305 гелікоптерів
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3989 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6)
- артилерійських систем – 3865 (+18)
- РСЗВ – 610 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 370 (+6)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 305 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12)
- крилатих ракет ‒ 1211 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42)
- спеціальної техніки ‒ 526 (+4)
Дані уточнюються.
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