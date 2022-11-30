За добу РФ завдала 2 ракетні і 20 авіаударів по території України

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"За добу окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. Крім того, обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон", - пишуть у Генштабі.

У ЗСУ нагадали, що зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки Білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському напрямку російський ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Білопілля, Будки і Краснопілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку РФ продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Артилерійського вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області. Під безпосереднє вогневе ураження потрапило місто Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог веде позиційну оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ. Росія не припиняє обстрілів передмість та міста Херсон.

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