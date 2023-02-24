За добу росіяни 73 рази атакували Херсонщину: є загиблий, пошкоджено критичну інфраструктуру та будинки
Упродовж 23 лютого російська армія 73 рази гатила по Херсонській області з різних видів зброї, у Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру та будинки, є загиблий
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
За добу 23 лютого російська армія атакувала Херсонщину 73 рази: окупанти гатили по мирних містах і селах з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, бойових машин піхоти та безпілотників.
Херсон загарбники обстріляли 7 разів: снаряди РФ поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.
"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначили в ОВА.
- Нагадаємо, у ніч на 24 лютого війська РФ здійснили 10 обстрілів по Нікополю й 3 громадах Дніпропетровщини, внаслідок чого є пошкодження й руйнування
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.89
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе