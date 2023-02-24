Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

За добу 23 лютого російська армія атакувала Херсонщину 73 рази: окупанти гатили по мирних містах і селах з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, бойових машин піхоти та безпілотників.

Херсон загарбники обстріляли 7 разів: снаряди РФ поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначили в ОВА.