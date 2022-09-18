Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як йдеться у повідомленні, протягом 16–17 вересня правоохоронці на місці масового поховання в Ізюмі ексгумували 59 тіл загиблих.

"16 вересня правоохоронці виявили 445 могил з хрестами. Проведено ексгумацію 23 могил, вилучено 22 тіла. Усі тіла мають пізні гнилісні зміни та частково муміфіковані. На окремих тілах загиблих виявлені ознаки катування - фрагменти мотузок на шиї та інших частинах тіла, переломи кінцівок тощо. Також на місці події виявлено масове поховання військовослужбовців ЗСУ, в якому знаходились 17 загиблих осіб. 17 вересня робота слідчих та залучених спеціалістів була продовжена. З могил вилучено 20 осіб", - пише пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що з вилучених із масового поховання 59 тіл загиблих було 16 чоловіків, 26 жінок, 17 військовослужбовців.

"Тіла загиблих цивільних та військових направлені до судово-медичної установи для проведення судово-медичної експертизи. Досудове розслідування триває. Проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне фіксування злочинів, встановлення причетних осіб", - йдеться у повідомлення.

До слідчих дій на місці події та забезпечення їх проведення долучено 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів Харківського обласного бюро СМЕ, 80 працівників ДСНС.

У Нацполіції зазначили, що під час тимчасової окупації Ізюма, яка тривала з 07 березня до 10 вересня 2022 року, окупанти здійснювали масовані обстріли міста та його околиць з різних видів зброї, убивали та катували місцевих мешканців.

"Після деокупації міста Ізюм від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області отримали інформацію про наявність місця масового заховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями країни-агресора та утвореною в місті Ізюмі окупаційною владою", - пише пресслужба.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 ч. 2 КК України).

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.

Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.

У деокупованому Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, робота триватиме ще майже два тижні

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