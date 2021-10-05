За Грузію варто жити і варто померти, - Саакашвілі назвав умову припинення голодування
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі голодуватиме, поки він і затримані через нього люди не будуть звільнені
Про це повідомляє "Грузия-Online".
"Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали - я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені”, - йдеться у його листі, який оприлюднив адвокат Ніка Гварамія.
Саакашвілі має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.
Саакашвілі додав, що "голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя" і що він "готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти".
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання Саакашвілі в Тбілісі.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі.
- Український консул відвідала третього президента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці в Руставі.
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