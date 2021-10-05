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За Грузію варто жити і варто померти, - Саакашвілі назвав умову припинення голодування

5 жовтня, 2021 вiвторок
07:59
Світ Міхеїл Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі голодуватиме, поки він і затримані через нього люди не будуть звільнені

Про це повідомляє "Грузия-Online".

"Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали - я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені”, - йдеться у його листі, який оприлюднив адвокат Ніка Гварамія.

Саакашвілі має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.

Саакашвілі додав, що "голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя" і що він "готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти".

Грузія
Саакашвілі
затримання
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