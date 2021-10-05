За Грузію варто жити і варто померти, - Саакашвілі назвав умову припинення голодування

Про це повідомляє "Грузия-Online".

"Я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали - я не припиню його в жодному разі, доти, доки я і затримані через мене люди не будуть звільнені”, - йдеться у його листі, який оприлюднив адвокат Ніка Гварамія.

Саакашвілі має намір відмовитися від допомоги лікарів навіть в разі погіршення здоров'я.

Саакашвілі додав, що "голодування, в будь-якому разі, триватиме до кінця мого життя" і що він "готовий підтвердити, що за Грузію варто жити і варто померти".