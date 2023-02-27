Про це генсек ООН Антоніу Гутерреш сказав 27 січня на засіданні Ради ООН з прав людини, присвяченому 75-річчю Загальної декларації прав людини.

"Крайня бідність і голод зростають уперше за десятиліття. Близько половини населення світу, 3,5 млрд людей, проживає в найгарячіших точках Землі через зміну клімату", - перелічив Гуттереш глобальні проблеми людства.

"Сто мільйонів людей були змушені залишити свої країни через насильство, конфлікти та порушення прав людини. Антисемітизм, антимусульманський фанатизм, переслідування християн, расизм та ідеологія переваги білої раси набирають обертів", - додав він.

Також Гутерреш зазначив, що кількість загиблих працівників ЗМІ у всьому світі зросла на 50% за останній рік.

Наголошуючи на необхідності звернути увагу на уроки, отримані з історії, генсек ООН сказав: "Ми повинні захищати та розвивати глобальний консенсус навколо Загальної декларації прав людини та рухатися в нову еру прав людини для всіх".