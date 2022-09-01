За серпень Росія вивезла з Білорусі понад 12 тис. тонн боєприпасів, - військовий експерт Коваленко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні відомо, що в Курській, Білогородській та Ростовській областях майже виснажені склади та центри збереження боєприпасів. Зараз вони активно використовують ресурс Центрального та Східного військового округу. Тобто постачають боєприпаси з Улан-Уде та Уссурійську. А це тисячі кілометрів і не дні, а тижні постачання", - розповів Коваленко.

Експерт повідомив, що Росія почала використовувати білоруські склади з боєприпасами у війні проти України.

"З цієї ситуації вони намагаються вийти через Білорусь. Російське командування домовились з Мінськом про використання боєприпасів на території Білорусі. Росіяни мають доступ до кількох білоруських складів з боєприпасами. За серпень росіяни вивезли з території Білорусі понад 12 тис. тонн боєприпасів для боїв в Україні", - додав він.

23 серпня експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара висловив переконання, що на всьому європейському континенті не буде спокійно, поки Білорусь не стане частиною цивілізованого світу

24 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що наразі загрози нападу з території Білорусі немає.

26 серпня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані таким чином, щоб нести ядерну зброю.

26 серпня Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону з Україною щонайменше на тиждень

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