За серпень Росія вивезла з Білорусі понад 12 тис. тонн боєприпасів, - військовий експерт Коваленко
Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що російські війська за останній місяць вивезли з Білорусі понад 12 тис. тонн боєприпасів
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"На сьогодні відомо, що в Курській, Білогородській та Ростовській областях майже виснажені склади та центри збереження боєприпасів. Зараз вони активно використовують ресурс Центрального та Східного військового округу. Тобто постачають боєприпаси з Улан-Уде та Уссурійську. А це тисячі кілометрів і не дні, а тижні постачання", - розповів Коваленко.
Експерт повідомив, що Росія почала використовувати білоруські склади з боєприпасами у війні проти України.
"З цієї ситуації вони намагаються вийти через Білорусь. Російське командування домовились з Мінськом про використання боєприпасів на території Білорусі. Росіяни мають доступ до кількох білоруських складів з боєприпасами. За серпень росіяни вивезли з території Білорусі понад 12 тис. тонн боєприпасів для боїв в Україні", - додав він.
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