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Головна Кримінал Загиблого колаборанта Стремоусова засудили до довічного позбавлення волі з конфіксацією

Загиблого колаборанта Стремоусова засудили до довічного позбавлення волі з конфіксацією

18 жовтня, 2023 середа
10:48
Кримінал Стремоусов

Малиновський районний суд Одеси засудив загиблого пособника окупантів Херсонщини Кирила Стремоусова до довічного  позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це пишуть Ѓрати із зали суду.

"Колегія на чолі із суддею Сергієм Черевком засудила Стремоусова до 9 років за колабораціонізм, до 13 років з конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув'язнення за держзраду в умовах збройного конфлікту. За сукупністю обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Також судді стягнули із підсудного 13 тисяч гривень за судові витрати", - зазначає видання.

Стремоусов підтримав російську окупацію Херсонської області, за що загарбники виділили йому "посаду" в окупаційній адміністрації. У березні 2022 року СБУ оголосила йому підозру.

9 листопада 2022 року російські ЗМІ із посиланням на окупаційну адміністрацію Херсонщини повідомили, що Стремоусов загинув у ДТП біля Нової Каховки. Це сталося в день, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відступ із Херсона.

Оскільки українська влада офіційно не може підтвердити смерть Стремоусова, його судили як живу людину, вказує ЗМІ.

Україна
Одеса
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