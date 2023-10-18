Загиблого колаборанта Стремоусова засудили до довічного позбавлення волі з конфіксацією
Малиновський районний суд Одеси засудив загиблого пособника окупантів Херсонщини Кирила Стремоусова до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це пишуть Ѓрати із зали суду.
"Колегія на чолі із суддею Сергієм Черевком засудила Стремоусова до 9 років за колабораціонізм, до 13 років з конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув'язнення за держзраду в умовах збройного конфлікту. За сукупністю обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Також судді стягнули із підсудного 13 тисяч гривень за судові витрати", - зазначає видання.
Стремоусов підтримав російську окупацію Херсонської області, за що загарбники виділили йому "посаду" в окупаційній адміністрації. У березні 2022 року СБУ оголосила йому підозру.
9 листопада 2022 року російські ЗМІ із посиланням на окупаційну адміністрацію Херсонщини повідомили, що Стремоусов загинув у ДТП біля Нової Каховки. Це сталося в день, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відступ із Херсона.
Оскільки українська влада офіційно не може підтвердити смерть Стремоусова, його судили як живу людину, вказує ЗМІ.
- У січні 2023 року на Київщині затримали послідовницю Стремоусова.
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