Про це повідомляє The New York Times.

"Перспектива зростання військових загроз як з боку Китаю, так і з боку Росії стимулює двопартійну підтримку збільшення витрат Пентагону, створюючи ще один потенційний бум для виробників зброї, який, ймовірно, вийде за межі війни в Україні", - зазначає видання.

Відомо, що конгрес збирається наступного тижня остаточно затвердити національний військовий бюджет на поточний фінансовий рік, який, як очікується, сягне приблизно 858 мільярдів доларів, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент Байден.

Згідно з аналізом Центру стратегічних та бюджетних оцінок, У разі затвердження на цьому рівні бюджет Пентагону зростатиме на 4,3% на рік протягом останніх двох років - навіть з урахуванням інфляції.

Раніше радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван схарактеризував нарощування у стратегічному плані, заявивши, що війна РФ проти України виявила недоліки національної військово-промислової бази, які необхідно усунути, щоб Штати "могли підтримувати Україну, і мати змогу впоратися з непередбаченими обставинами" в інших частинах світу".

Військові витрати Штатів наступного року мають досягти найвищого рівня з поправкою на інфляцію з часів пікових витрат на війни в Іраку та Афганістані в період між 2008 та 2011 роками та другого за величиною з поправкою на інфляцію рівня з часів Другої світової війни. Це більше, ніж бюджети наступних 10 найбільших урядових агенцій разом узятих.

Видання підкреслює, що поєднання російської війни проти України та розуміння того, що настала нова ера конфронтації наддержав спонукає США забезпечити достатнє реагування військово-промислової бази на сплески попиту. У деяких випадках це питання стає невідкладним, оскільки США та їхні союзники НАТО прагнуть зберегти постачання зброї в Україну, не скорочуючи свої власні запаси до тривожного рівня.

20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може спонукати автократів по всьому світу до гонки за розробкою ядерної зброї, що потенційно може призвести до небезпечної ери ядерного розповсюдження.