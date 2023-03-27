Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Нам потрібна колективна солідарна західна відповідь, нова логіка стримування. Нам однозначно потрібне підняття ставок, зокрема у ядерній сфері. Такі, як Путін дуже добре розуміють силу", - сказав він.

На думку Клімкіна, Захід вже почав процес переозброєння - "це має бути просто хвиля цунамі, яка зруйнує Росію ще крутіше, ніж СРСР".

"Захід має сказати: "Тепер ми розуміємо, що ми у XXI столітті і наші відповіді - це відповіді XXI століття. Без нас наші цінності і наш спосіб життя ми не отримаємо". Тому має бути нова стратегія ядерного стримування Росії і ми маємо бути його частиною. Ми маємо про це говорити. Якщо Захід достойно не відповість на заяви Путіна перед самітом НАТО - це буде удар по солідарності Заходу. Ми це маємо говорити прямим текстом", - підсумував ексміністр.