Захід має створити нову стратегію ядерного стримування РФ і Україна має стати її частиною, - Клімкін
Захід має підняти ставки та має створити нову стратегію ядерного стримування Росії - такі, як російський диктатор Володимир Путін добре розуміють силу
Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Нам потрібна колективна солідарна західна відповідь, нова логіка стримування. Нам однозначно потрібне підняття ставок, зокрема у ядерній сфері. Такі, як Путін дуже добре розуміють силу", - сказав він.
На думку Клімкіна, Захід вже почав процес переозброєння - "це має бути просто хвиля цунамі, яка зруйнує Росію ще крутіше, ніж СРСР".
"Захід має сказати: "Тепер ми розуміємо, що ми у XXI столітті і наші відповіді - це відповіді XXI століття. Без нас наші цінності і наш спосіб життя ми не отримаємо". Тому має бути нова стратегія ядерного стримування Росії і ми маємо бути його частиною. Ми маємо про це говорити. Якщо Захід достойно не відповість на заяви Путіна перед самітом НАТО - це буде удар по солідарності Заходу. Ми це маємо говорити прямим текстом", - підсумував ексміністр.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
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