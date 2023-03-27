Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Захід має створити нову стратегію ядерного стримування РФ і Україна має стати її частиною, - Клімкін
Ексклюзив

Захід має створити нову стратегію ядерного стримування РФ і Україна має стати її частиною, - Клімкін

27 березня, 2023 понедiлок
14:04
війна з Росією Павло Клімкін

Захід має підняти ставки та має створити нову стратегію ядерного стримування Росії - такі, як російський диктатор Володимир Путін добре розуміють силу

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Нам потрібна колективна солідарна західна відповідь, нова логіка стримування. Нам однозначно потрібне підняття ставок, зокрема у ядерній сфері. Такі, як Путін дуже добре розуміють силу", - сказав він.

На думку Клімкіна, Захід вже почав процес переозброєння - "це має бути просто хвиля цунамі, яка зруйнує Росію ще крутіше, ніж СРСР".

"Захід має сказати: "Тепер ми розуміємо, що ми у XXI столітті і наші відповіді - це відповіді XXI століття. Без нас наші цінності і наш спосіб життя ми не отримаємо". Тому має бути нова стратегія ядерного стримування Росії і ми маємо бути його частиною. Ми маємо про це говорити. Якщо Захід достойно не відповість на заяви Путіна перед самітом НАТО - це буде удар по солідарності Заходу. Ми це маємо говорити прямим текстом", - підсумував ексміністр.

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
  • В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
  • А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
  • У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.  
  • Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.

Україна
Росія
ЄС
Захід
ядерна зброя
ядерна безпека
Павло Клімкін
США
ядерна небезпека
Читайте також:
Тімоті Снайдер
26 березня, 2023 неділя
Є небезпека в тому, що Захід дає гроші на відбудову України одній людині, - історик Тімоті Снайдер
переговори України з Росією
27 березня, 2023 понедiлок
В ISW спрогнозували, за яких умов Путін може піти на переговори з Україною
Олександр Усик
26 березня, 2023 неділя
"Не збирався битися": Усик вперше прокоментував провал переговорів з Ф'юрі
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.97
    Купівля 37.97
    Продаж 38.75
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 березня
14:28
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів і ствольної артилерії
14:23
Під Бахмутом у складі ПВК Вагнер загинув син проросійського активіста Тюніна з Севастополя
14:06
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
У Німеччині аеропорти та залізничні станції призупинили роботу через масові страйки
14:01
OPINION
Павло Клімкін
НАТО потрібна нова концепція стримування РФ
13:58
сміття
Очільник Міндовкілля заявив про необхідність позбутися сміттєвих полігонів в Україні
13:57
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що тиск Заходу не вплине на рішення РФ розташувати ядерну зброю в Білорусі
13:53
активісти в Криму
У тимчасово окупованому Росією Криму зростають проукраїнські настрої, - Мінреінтеграції
13:30
енергосистема
Укренерго: переведення на літній час суттєво не впливає на роботу енергетичної системи
13:30
Оновлено
Джек Ма
Засновник Alibaba Джек Ма після року відсутності з'явився у Китаї
13:29
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблі й поранені
13:29
Ексклюзив
Путін Гаага
На Заході вже готуються до думки щодо розвалу Росії, - міжнародний оглядач Брайлян
13:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У МЗС Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі
13:05
УПЦ (МП)
МЗС закликало ООН утриматися від "незбалансованих політичних оцінок" щодо УПЦ МП
13:04
вітер
Дощі, сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 28 березня від Наталки Діденко
13:02
Протести Ізраїль
Найбільший аеропорт в Ізраїлі призупинив роботу через масові протести в країні
12:59
Олександр Зінченко у грі за "Уфу"
"Хочу стерти всі спогади": Футболіст збірної України Зінченко розповів, що думає про російський етап своєї кар'єри
12:53
Окружна прокуратура Гданська
У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь РФ
12:51
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує в Чорному морі сім кораблів, серед них один ракетоносій
12:42
Авдіївка
Авдіївку закривають для волонтерів та журналістів
12:39
Давид Арахамія
Арахамія припустив імовірність проведення додаткової мобілізації через погрози з боку Білорусі
12:34
СБУ ліквідувала корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"
12:33
Урмас Рейнсалу
"Не можна здаватися перед ядерним терором", - глава МЗС Естонії про стратегію Заходу
12:31
Ексклюзив
лукашенко путін
Лукашенко та Путін мають знати, що Україна буде знищувати тактичну ядерну зброю у Білорусі, - ексочільник СБУ Наливайченко
12:13
"Я працюю в Польщі" - вийшов посібник для українців в Польщі
12:10
Ексклюзив
Збірна України
"Вийшли на поле приреченими": Маркевич розніс збірну України за відсутність характеру в матчі з Англією
12:09
Наживо
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Зґвалтування на Закарпатті - тест на верховенство права
11:52
землетрус в Туреччині
У чотирьох провінціях Туреччини вперше після землетрусів відкрилися школи
11:36
МіГ-29 польща
Польща заявила, що не передаватиме Україні всі свої МіГ-29
11:35
Бахмут
За добу російські війська в Україні убили трьох людей, п'ятеро поранені
11:31
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі зранку пролунав вибух: підірвано автівку командира окупантів
11:07
TikTok
Зеленського просять заборонити TikTok в Україні
11:01
Ексклюзив
Бахмут та логістичні шляхи перебувають під контролем ЗСУ, - заступник командира Кудряшов
10:56
Ексклюзив
"Система показала неспроможність адекватно реагувати на сексуальне насильство": нардепка Совсун про рішення суду щодо зґвалтування дівчинки на Закарпатті
10:55
Бахмут
"Прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій": Сирський назвав ситуацію в Бахмуті стабільно складною
10:39
відключення електроенергії
В енергосистемі України зберігається надлишок потужності попри збільшення споживання, – Міненерго
10:32
збір коштів на дрони
Українці зібрали понад 58 млн гривень на дрони-камікадзе
10:29
на фото затримання диверсантів
СБУ знешкодила групу диверсантів, які готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: скільки коштують долар, євро та злотий
10:06
OPINION
Олексій Панич
Головне — не дати себе розхитати
09:52
Ексклюзив
Ворог намагається перенести головний наголос на оточення Авдіївки, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV