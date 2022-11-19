Про це американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз у порядку денному відповідь і попередження, що з Путіним станеться, якщо він продовжить ще атаки на інфраструктуру. Парадоксально, але цей епізод з падінням у Польщі ракети уповільнив реакцію. Усі думки міжнародної спільноти сконцентрувалися на цьому інциденті, почалися розмови про Карибську кризу, "Лузитанію" тощо. А проблема насправді дуже проста: Путін на очах усього світу здійснює жахливі злочини", - зазначив політолог.

На його думку, колективний Захід має йому сказати, що так чинити недобре і виголосити, яке саме покарання на нього чекає за це.

"Найпростіша реакція – ракети ATACMS і SCALP, які можуть дістати аналогічними ударами Москву, Воронеж, Ростов, Краснодар. Не для того, аби бити по цих містах, а щоб росіяни не наважувалися бити по українських. Зупинити геноцид українського народу Захід мусить - незалежно від того, чи долучиться Китай до розв'язання цієї гуманітарної проблеми, хоча це було б дуже непогано. Ось це питання потрібно підіймати перед нашими західними союзниками, а не сперечатися з ними, яка ракета впала в Польщі", - підсумував Піонтковський.