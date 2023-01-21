Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”

"Я не сумніваюсь, що західні лідери хотіли б, щоб Україна отримала можливість обстрілювати територію РФ. Оскільки на Заході побоюються ескалації цієї війни й застосування ядерної зброї Росії. Їхня стратегія полягає в тому, щоб тиснути на путінський режим поступово, щоб Путін не встиг щось зробити. Вони діють так, щоб Путін завжди вважав, що він має вихід із ситуації", - пояснив Ейдман.

Соціолог наголосив, що західні лідери не хочуть різко діяти проти путінського режиму, щоб не спровокувати Путіна на використання ядерної зброї

"Західні лідери обрали тактику повільного знищення Путіна. За їхнім задумом, Путін завжди повинен вважати, що він все ще може виграти війну конвенційними способами. Оскільки в той момент, коли він відчує, що йому кінець, він буде здатний на страшні речі. В тому числі і на використання ядерної зброї. Тому, я вважаю, що така тактика Заходу буде реалізована", - додав він.

Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.

За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу". Утім під час неї не узгодили постачання Україні танків Leopard.