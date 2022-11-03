Захід уважно стежить за ядерними погрозами Росії та нарощує свої зусилля, - військовий експерт Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих розповів, що країни Заходу відразу відреагували на ядерні погрози РФ і розгорнули дві авіаносні групи у Середземномор'ї та Північній Атлантиці
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Щодо риторики Росії про "брудну бомбу", яку начебто розробляють в Україні, та заяв Медведєва (заступник голови Радбезу Росії – ред.) з ядерними погрозами, бачимо, що вже вичерпується фантазія у Кремлі. І це відбувається на тлі інформації у західних ЗМІ, що у деяких військових колах серйозно обговорювалася тема застосування тактичної ядерної зброї, до того ж деякі експерти з цим пов'язують візит міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до США. Слід зазначити, що країни Заходу відразу відреагували на ядерні погрози РФ і розгорнули дві авіаносні групи у Середземномор'ї та Північній Атлантиці. Також напередодні на гібралтарську базу флоту Великої Британії зайшов підводний атомний човен типу "Огайо", який також є носієм ядерної зброї", - зауважив військовий експерт.
Валерій Рябих зазначив, що західні країни уважно стежать за подібними погрозами й тому нарощують свої зусилля, щоб не дати можливості надалі розвивати Кремлю свою збуджену фантазію.
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