Про це йдеться в етері Еспресо.

"Щодо риторики Росії про "брудну бомбу", яку начебто розробляють в Україні, та заяв Медведєва (заступник голови Радбезу Росії – ред.) з ядерними погрозами, бачимо, що вже вичерпується фантазія у Кремлі. І це відбувається на тлі інформації у західних ЗМІ, що у деяких військових колах серйозно обговорювалася тема застосування тактичної ядерної зброї, до того ж деякі експерти з цим пов'язують візит міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до США. Слід зазначити, що країни Заходу відразу відреагували на ядерні погрози РФ і розгорнули дві авіаносні групи у Середземномор'ї та Північній Атлантиці. Також напередодні на гібралтарську базу флоту Великої Британії зайшов підводний атомний човен типу "Огайо", який також є носієм ядерної зброї", - зауважив військовий експерт.



Валерій Рябих зазначив, що західні країни уважно стежать за подібними погрозами й тому нарощують свої зусилля, щоб не дати можливості надалі розвивати Кремлю свою збуджену фантазію.

18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в готовності розташувати на своїй території ядерну зброї країн НАТО.

2 листопада Білий дім заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні

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