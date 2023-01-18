Захід врешті дасть Україні танки, але потрібно робити більше, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що основні бойові західні танки будуть доставлені в Україну, але Заходу все одно потрібно зробити більше
Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Я впевнений, тому що це те, що я чую тут, розмовляючи з іншими лідерами. Імпульс є", - розповів Ландсбергіс.
Він наголосив, що основні бойові західні танки будуть доставлені в Україну. Разом з тим Заходу однаково потрібно зробити більше, щоб Україна виграла війну проти Росії. Крім того, після того, як Британія оголосила, що відправить в Україну танки Challenger, стало менше аргументів для інших.
Відомо, що західні союзники України зберуться 20 січня на авіабазі США Рамштайн у Німеччині, щоб пообіцяти більше зброї для України.
Особливу увагу приділено Німеччині, яка має право вето на будь-яке рішення про відправлення своїх танків Leopard, які стоять на озброєнні армій по всій Європі.
У Берліні заявили, що рішення щодо танків стане першим пунктом порядку денного нового міністра оборони Бориса Пісторіуса.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- 13 січня в уряді Німеччини сказали, що не отримували офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім 14 танків Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.07Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе