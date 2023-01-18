Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Я впевнений, тому що це те, що я чую тут, розмовляючи з іншими лідерами. Імпульс є", - розповів Ландсбергіс.

Він наголосив, що основні бойові західні танки будуть доставлені в Україну. Разом з тим Заходу однаково потрібно зробити більше, щоб Україна виграла війну проти Росії. Крім того, після того, як Британія оголосила, що відправить в Україну танки Challenger, стало менше аргументів для інших.

Відомо, що західні союзники України зберуться 20 січня на авіабазі США Рамштайн у Німеччині, щоб пообіцяти більше зброї для України.

Особливу увагу приділено Німеччині, яка має право вето на будь-яке рішення про відправлення своїх танків Leopard, які стоять на озброєнні армій по всій Європі.

У Берліні заявили, що рішення щодо танків стане першим пунктом порядку денного нового міністра оборони Бориса Пісторіуса.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

13 січня в уряді Німеччини сказали, що не отримували офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім 14 танків Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.

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