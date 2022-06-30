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"Захоплююсь стійкістю українців": Бренсон поділився враженнями після візиту в Україну

30 червня, 2022 четвер
02:08
Суспільство На фото Річард Бренсон

Британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон написав статтю присвячену своєму візиту до України

Колонку опублікували на сайті його компанії Virgin. 

Бренсон розповів, що прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського. Він також зустрічався із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками бізнесу. 

"Моєю головною метою поїздки до Києва було зустрітися і вислухати українців, зрозуміти їхні страхи і побоювання, а також дізнатися, що бізнес в партнерстві з громадянським суспільством і урядами може зробити більш ефективну підтримку України", - написав він.

Мільярдер сказав, що добре запам'ятав Київ під час візитів у 2014 та 2015 роках.

"Це прекрасна столиця, з приголомшливим історичним міським пейзажем, побудованим на березі величного Дніпра. Але шрами війни неминучі в цьому великому місті, особливо в спалених снарядах житлових будинків, які постраждали від невибіркових авіаударів і ракетних обстрілів Росії", - зазначив Бренсон.

Він розповів, що зайшов до кав'ярні та спілкувався з мешканцями столиці на вулицях міста.

"У той час, як мільйони людей виїхали з України, щоб шукати миру та притулку в сусідніх країнах, багато хто з тих, хто залишився, молоді й старі, перебувають на вулицях, доки не настане комендантська година Я не маю нічого, крім захоплення стійкістю та духом українців, знаючи, що багато з них втратили близьких, друзів та сусідів через цю неспровоковану російською агресією", - наголосив бізнесмен.

Він також відвідав місця російських воєнних злочинів і знищений аеропорт у Гостомелі.

"Мені дали можливість сказати кілька слів, і я хотів передати те, що, я думаю, багато хто з нас відчуває на Заході: щодня українці борються і вмирають за весь вільний світ. Найменше, що може зробити решта світу, — це надати нашу непохитну та беззастережну підтримку доти, доки останній російський солдат не залишить територію України", - додав він.

Бренсон також сказав, що вірить у перемогу України та пообіцяв повідомити про плани і деталі згодом.

  • У січні 2014 року Річард Бренсон  висловив свою підтримку українцям. Тоді мільярдер одягнув футболку з принтом Іллі Стронговського за мотивами  фото з грою на піаніно перед кордоном ВВшників біля адміністрації президента та закликав до миру. 
  • У липні 2021 року Бренсон здійснив перший космічний туристичний політ та успішно повернувся на Землю. 
  • У березні 2022 року мільярдер заявив, що Росія повинна відчути всю силу економічної та соціальної ізоляції.
  • 29 червня 2022 року Річард Бренсон прибув до України та побував у Гостомелі на Київщині. 
  • Давід Арахамія обговорив із мільярдером проєкт будівництва нового літака "Мрія", а також наші перспективи співпраці в космічній сфері. 
  • Президент України зустрівся у Києві із засновником компанії Virgin Galactic. За словами Зеленського, він поспілкувався із Бренсоном про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові.

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