Мільярдер Бренсон здійснив перший космічний туристичний політ та успішно повернувся на Землю

Про це повідомляє Spaceflight Now у twitter.

Космоліт Unity комgапнії Virgin Galactic приземлився в космопорт "Америка" після суборбітального польоту. На борту перебував засновник компанії Річард Бренсон.

Космоліт піднявся в повітря на літаку-носії Eve з приватного космодрому США Spaceport America в Нью-Мехіко. На висоті близько 15 км він відокремився і відправився на висоту близько 100 км. Космоліт досяг лінії Кармана, яка вважається межею між земною атмосферою і космосом.



Нагадаємо, 11 липня компанія Virgin Galactic здійснювала перший космічний туристичний політ, в якому брав участь її власник - мільярдер Річард Бренсон.

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