Мільярдер Бренсон здійснив перший космічний туристичний політ та успішно повернувся на Землю
Космоліт Unity із британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту успішно здійснив суборбітальний космічний політ та повернувся на Землю
Про це повідомляє Spaceflight Now у twitter.
Космоліт Unity комgапнії Virgin Galactic приземлився в космопорт "Америка" після суборбітального польоту. На борту перебував засновник компанії Річард Бренсон.
Космоліт піднявся в повітря на літаку-носії Eve з приватного космодрому США Spaceport America в Нью-Мехіко. На висоті близько 15 км він відокремився і відправився на висоту близько 100 км. Космоліт досяг лінії Кармана, яка вважається межею між земною атмосферою і космосом.
- Нагадаємо, 11 липня компанія Virgin Galactic здійснювала перший космічний туристичний політ, в якому брав участь її власник - мільярдер Річард Бренсон.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе