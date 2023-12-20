Закиди Держаудитслужби до бізнесу про надприбутки під час війни є диверсією, - гендиректор ТОВ "ПК "Пожмашина"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Державна аудиторська служба складає акти, згідно з якими визнає прибуток підприємств, які працювали у 2022 р. та 2023 р. на оборонний сектор. На базі нашого підприємства ми маємо прецедент, який можна вважати злочином проти економіки держави та диверсією", - зазначив він.

Сьогодні Держаудитслужба проводить перевірки. Питання про надприбутки компанії є недоцільними, каже Авер'янов.

"Коли ми уклали договір, у своїй калькуляції вказали лише про 12% прибутку. А зараз говорять про надприбутки компанії. Прецедент на базі нашої компанії стосується всіх промислових підприємств, які працювали, постачали продукцію для потреб оборони країни", - зазначив він.

Компанія "Пожмашина" працює та сплачує податки державі, зауважив Авер'янов.

"У нас є два виробничих підприємства - у Прилуках та у Львові, 750 працівників. За два роки ми передали близько 200 пожежних автомобілів для служби надзвичайних ситуацій. Всі автомобілі взяті на бойове чергування, рятують життя людей. Компанія сплатила за цей час близько 350 млн заробітної плати та 250 млн податків. Якщо рахувати ще з суміжними постачальниками, то ці податки та заробітні плати треба помножити на пʼять, як і робочі місця", - резюмував він.