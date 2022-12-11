Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) має бути прийнятий негайно, - релігієзнавець Козловський
Релігієзнавець Ігор Козловський вважає, що законопроєкт про заборону УПЦ(МП) потрібно приймати негайно без очікування на правки
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз представники УПЦ(МП) намагаються створити небезпечне для нас явище. Вони намагаються представити себе церквою, яка перебуває під тиском держави. Тому я постійно заперечую ці твердження. Оскільки в УПЦ(МП) проходять обшуки та розслідування не через імʼя Ісуса Христа, а через пропаганду руського міру", - пояснив Козловський.
Релігієзнавець наголосив на важливості швидкого прийняття законопроєкту про заборону УПЦ(МП).
"Законопроєкт про заборону УПЦ(МП) потрібно приймати негайно. Адже відтермінування призведе до того, що представники УПЦ(МП) будуть розганяти й далі свої твердження про те, що їхню церкву переслідують. В цьому є небезпека. Тому потрібно вже зараз прийняти той законопроєкт, який вже готовий", - додав він.
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