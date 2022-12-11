Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз представники УПЦ(МП) намагаються створити небезпечне для нас явище. Вони намагаються представити себе церквою, яка перебуває під тиском держави. Тому я постійно заперечую ці твердження. Оскільки в УПЦ(МП) проходять обшуки та розслідування не через імʼя Ісуса Христа, а через пропаганду руського міру", - пояснив Козловський.

Релігієзнавець наголосив на важливості швидкого прийняття законопроєкту про заборону УПЦ(МП).

"Законопроєкт про заборону УПЦ(МП) потрібно приймати негайно. Адже відтермінування призведе до того, що представники УПЦ(МП) будуть розганяти й далі свої твердження про те, що їхню церкву переслідують. В цьому є небезпека. Тому потрібно вже зараз прийняти той законопроєкт, який вже готовий", - додав він.

Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов.

9 грудня також здійснили обшук у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області.