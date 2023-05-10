Залужний не зміг долучитися до зустрічі Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе приєднатися до засідання Військового комітету НАТО, яке присвячене російській агресії проти України, через ситуацію на фронті
Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Укрінформ.
"Сьогоднішня дискусія від початку буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. Росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Девід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50 держав по усьому світу", - каже адмірал.
Бауер розповів, що 9 травня отримав лист від українського Головнокомандувача Валерія Залужного
"Його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить", - додав голова Військового комітету.
Адмірал привітав начальника оборони Фінляндії, який вперше бере участь у цій зустрічі як повноправний член Альянсу, та висловив сподівання, що невдовзі він зможе сказати ці ж слова очільнику оборони Швеції, який теж присутній на зустрічі.
"НАТО вступила в нову еру Collective Defence (Принцип колективної оборони, - ред.), який вимагає від нас не лише захищати фізичну безпеку наших 1 мільярда людей і 31 країни, але й демократичні цінності, які ми всі цінуємо", - написав голова Військового комітету.
Також Бауер зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
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