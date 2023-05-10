Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Укрінформ.

"Сьогоднішня дискусія від початку буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. Росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Девід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50 держав по усьому світу", - каже адмірал.

Бауер розповів, що 9 травня отримав лист від українського Головнокомандувача Валерія Залужного

"Його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить", - додав голова Військового комітету.

Водночас члени комітету заслухають інформацію від представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

Адмірал привітав начальника оборони Фінляндії, який вперше бере участь у цій зустрічі як повноправний член Альянсу, та висловив сподівання, що невдовзі він зможе сказати ці ж слова очільнику оборони Швеції, який теж присутній на зустрічі.