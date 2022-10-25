Деталі телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі Залужний оприлюднив на своїй facebook-сторінці.

"У відповідь на запитання свого американського колеги про способи й засоби протидії масованим атакам БПЛА типу Shahed-136 я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам", – написав Залужний.

Окрім того, як наголосив головнокомандувач ЗСУ, він запевнив Марка Міллі в тому, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження.

"Єдина зброя "масового ураження", яка в нас є, – це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує Росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну", – написав Залужний.

Він додав що росіяни проводять сплановані інформаційні операції, щоб ввести в оману щодо своїх реальних намірів, проте їхні спроби зазнають невдачі, адже "ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо".

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби", назвав їх абсурдними.

Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр, вважає, що стратегічний посил Росії – звинуватити Україну у диверсійних терористичних актах, які можуть проводити росіяни на тимчасово окупованих або інших територіях нашої держави

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