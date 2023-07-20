Заміна герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері": які наративи поширюють російські пропагадисти
Центр стратегічних комунікацій зафіксував російський слід у кампанії з дискредитації проєкту "Тризуб Батьківщини" після поширення відео із завершенням герба
Про це інформує пресслужба.
"Російська пропаганда влаштувала істерику через заміну герба СРСР на монументі "Батьківщина мати". В анонімних пабліках та каналах російських топпропагандистів у соцмережах з'явилась ціла серія постів із критикою проєкту "Тризуб Батьківщини" – встановлення замість герба СРСР на щиті герба України", – пишуть у Центрі стратегічних комунікацій.
Зокрема зафіксовані наративи у постах росіян:
- Акцент на вартості робіт;
- Наратив про "не прогресивну на фоні Росії Україну";
- "Україна здатна лише прибирати те, що було зроблено в СРСР";
- Для розповсюдження також була залучена сітка проросійських пабліків у соцмережах "вконтакте" та "однокласники". Для кампанії під'єднати навіть призабутий "Живий журнал".
Станом на вечір 19 липня Центр зафіксував участь у кампанії близько 40 різних російських Тг-каналів і стільки ж ВК-пабліків.
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"Пости з подібними меседжами вийшли у каналах пропагандиста Соловйова, телеканалу "rt на русском", анонімними пабліками та традиційними псевдопатріотичними "сміттярками", які використовуються для проплачених інформаційних атак всередині України", – йдеться в пояснені.
Насправді встановлення тризуба на монументі здійснюється не за державні кошти, а коштом донорів та меценатів, які виділили 28 млн грн.
Наголошується, що декомунізація є важливою частиною боротьби проти російських агресорів, а проєкт "Тризуб Батьківщини" реалізується в рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії"”, що передбачає вилучення символів російської імперської та радянської тоталітарної політики з окремих об’єктів культурної спадщини.
Металурги завершують виготовлення сталевого тризуба
У мережі показали майже готовий український символ, який замінить герб СРСР на щиті пам’ятника. Тризубець має розмір 7,5 на 4,5 метра та виготовлений з двох типів металу: нержавіючої сталі та закордонної сталі.
Згідно з планом, монтаж тризубця на монументі "Батьківщина-мати" буде завершено до 24 серпня цього року, на День незалежності України. Вартість декомунізації Батьківщини-матері складе 28 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 13 липня міністр Олександр Ткаченко повідомив, що Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.
Передісторія
Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.
Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо.
Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.
"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.
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