Про це інформує пресслужба.

"Російська пропаганда влаштувала істерику через заміну герба СРСР на монументі "Батьківщина мати". В анонімних пабліках та каналах російських топпропагандистів у соцмережах з'явилась ціла серія постів із критикою проєкту "Тризуб Батьківщини" – встановлення замість герба СРСР на щиті герба України", – пишуть у Центрі стратегічних комунікацій.

Зокрема зафіксовані наративи у постах росіян:

Акцент на вартості робіт;

Наратив про "не прогресивну на фоні Росії Україну";

"Україна здатна лише прибирати те, що було зроблено в СРСР";

Для розповсюдження також була залучена сітка проросійських пабліків у соцмережах "вконтакте" та "однокласники". Для кампанії під'єднати навіть призабутий "Живий журнал".

Станом на вечір 19 липня Центр зафіксував участь у кампанії близько 40 різних російських Тг-каналів і стільки ж ВК-пабліків.

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"Пости з подібними меседжами вийшли у каналах пропагандиста Соловйова, телеканалу "rt на русском", анонімними пабліками та традиційними псевдопатріотичними "сміттярками", які використовуються для проплачених інформаційних атак всередині України", – йдеться в пояснені.

Насправді встановлення тризуба на монументі здійснюється не за державні кошти, а коштом донорів та меценатів, які виділили 28 млн грн.

Наголошується, що декомунізація є важливою частиною боротьби проти російських агресорів, а проєкт "Тризуб Батьківщини" реалізується в рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії"”, що передбачає вилучення символів російської імперської та радянської тоталітарної політики з окремих об’єктів культурної спадщини.

Металурги завершують виготовлення сталевого тризуба

У мережі показали майже готовий український символ, який замінить герб СРСР на щиті пам’ятника. Тризубець має розмір 7,5 на 4,5 метра та виготовлений з двох типів металу: нержавіючої сталі та закордонної сталі.

Згідно з планом, монтаж тризубця на монументі "Батьківщина-мати" буде завершено до 24 серпня цього року, на День незалежності України. Вартість декомунізації Батьківщини-матері складе 28 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 13 липня міністр Олександр Ткаченко повідомив, що Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

Передісторія

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо.

Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.