Заміна командувача ССО може бути пов'язана з політичними інтригами, - нардепка Бобровська
Політичне керівництво втручається в події на фронті і дозволяє робити речі, без відома військового керівництва, керуючись "нашіптуваннями" когось із заступників Офісу президента
Так народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська прокоментувала заміну командувача Сил спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка.
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Скандал з Хоренком, командувачем Сил спеціальних операцій здивував усіх. Особливе те, як політичне керівництво втручається в події на фронті і дозволяє робити речі, керуючись лише "нашіптуваннями" когось із заступників в ОП. Коли є пряме політичне втручання зі сторони президента в команду Главкома, то на жаль є різні слухи. Зокрема, навіть про можливу відставку Головнокомандувача або ключових в команді людей", - зазначила Бобровська.
За її словами, на сьогодні в публічній площині немає жодних адекватних пояснень зміни командувача.
"Я це розцінюю у двох аспектах. Перше, це подарунок росіянам, бо ССО - завжди була цінною структурою для ворога. В нас вже друга заміна командувача за другий рік. Друге - неприємно, що це робиться з профільними заступниками ОП, які "нашіптують" президенту про якісь політичні впливи, рухи ССО. Навіть про те, що вони ледь не готові до перевороту і стати інструментом поваленням чиєїсь влади. Це безглуздо, але є навіть такі пояснення", - повідомила нардепка.
Якби люди зрозуміли що відбувається на фронті, а не займалися виключно політичними агоніями, вони б бачили, що бойові групи, які працюють сьогодні на фронті і за лінією фронту думають про те, як вижити, виконати задачі та побачити свої сім'ї але точно не займатися політичними інтригами, вважає Бобровська.
- 3 листопада президент України звільнив з посади командувача Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Замість нього було призначено Сергія Лупанчука.
-
Колишній командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко заявив, що не знає про причини відставки та дізнався про неї зі ЗМІ.
-
5 листопада Хоренко піділився головними принципами своєї роботи та пообіцяв продовжувати боротися на благо України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.19 Купівля 37.19Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе