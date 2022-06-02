Замінована Десна. Водолази знешкодили у річці авіабомбу та декілька снарядів
Група водолазів-саперів Державної спеціальної служби транпорту МО України обстежують річку Десна та прибережну територію на наявність вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Вже перевірили близько трьох гектарів площі дна ріки та берега. Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152 мм, які були знищені на місці", - розказав командир групи Єгор Ошкало.
Водолази працюють в складних умовах. Велика швидкість течії, слабка видимість, забрудненість корчами, деревами, мулисте дно з просіданням ускладнюють пошуки. Але сапери наполегливо, з запалом, виконують завдання та поступово повертають жителів звільнених територій до безпечних умов життя.
- Відзначимо, МВС запустило застосунок, де можна повідомляти про знайдену вибухівку.
- А Норвегія зголосилась допомогти розміновувати території України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе