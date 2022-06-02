Замінована Десна. Водолази знешкодили у річці авіабомбу та декілька снарядів

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Вже перевірили близько трьох гектарів площі дна ріки та берега. Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152 мм, які були знищені на місці", - розказав командир групи Єгор Ошкало.

Водолази працюють в складних умовах. Велика швидкість течії, слабка видимість, забрудненість корчами, деревами, мулисте дно з просіданням ускладнюють пошуки. Але сапери наполегливо, з запалом, виконують завдання та поступово повертають жителів звільнених територій до безпечних умов життя.

Відзначимо, МВС запустило застосунок, де можна повідомляти про знайдену вибухівку.

А Норвегія зголосилась допомогти розміновувати території України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb