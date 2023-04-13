Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

Наталія Лигачова дала коментар щодо інформаційної політики, яка ведеться з боку держави.

"Можливо інформаційна стратегія і є, але вона закрита. Основна стратегія – це телемарафон, у якому бере участь велика кількість національних телеканалів, однак вилучені Еспресо та інші канали. Мені здається, що така стратегія на початку війни була дуже правильною, а зараз, на мою думку, вона невиправдана. Марафону вже не довіряють тією мірою, хоча рівень довіри високий за цифрами, але ж ми розуміємо, що це безальтернативна інформація", - зазначила голова ГО "Детектор медіа".

Шеф-редакторка додала, що більшість людей не мають змоги окрім єдиного телемарафону дивитися інші канали, тому йдуть у телеграм, де багато анонімних каналів.

"Крім того, є багато запитань і у наших закордонних як партнерів, так і не партнерів, що єдиний телемарафон контролюється державою, а для них це є ознакою цензури. Тому, я вважаю, що Міністерство культури та інформаційної політики зараз треба робити не тільки івенти закордоном, а дійсно більше просувати саме інформаційну складову і працювати з незалежними медіа, щоб голос незалежних українських медіа теж був почутий закордоном, а не тільки державного телемарафону", - зауважила Лигачова.