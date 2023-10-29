"Зараз не мій час": колишній віцепрезидент США Пенс відмовився від участі у президентських перегонах 2024 року

Про це повідомляє BBC.News.

"Це не мій час",- заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс і відмовився від президентських перегонів 2024 року.

Пенс програвав за результатами останніх опитувань і намагався отримати підтримку виборців-республіканців, але кампанія колишнього віцепрезидента також накопичила великі борги. У кінці вересня Пенс мав $621 тис. і лише $1,2 млн у банку, що значно менше, ніж у інших кандидатів-республіканців.

"Ми завжди знали, що це буде важка боротьба, але я ні про що не шкодую. Я залишаю цю кампанію, але ніколи не покину боротьбу за консервативні цінності", — написав він у заяві.

Пенс став першим великим кандидатом від Республіканської партії, який призупинив свою передвиборчу кампанію. Це відбулось незадовго до третіх президентських дебатів 8 листопада.

У своїй відставці Пенс не підтримав інших кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах, але він закликав американців вибрати лідера, який "сподобається кращим ангелам природи" і не тільки приведе нас до перемоги, але й поведе націю назад, до тих освячених часом принципів, які завжди робили Америку сильною, заможною і вільною".

Конфлікт Пенса і Трампа

64-річний чоловік втратив підтримку багатьох виборців-республіканців, коли публічно розійшовся з експрезидентом США Дональдом Трампом через заворушення на Капітолії 6 січня 2021 року, а також коли він головував на сертифікації результатів виборів президента США Джо Байдена в Конгресі 2020 року.

Трамп звинуватив Пенса за "брак сміливості", коли він відмовився скасувати перемогу лідера демократів, Байдена, на виборах. Учасники заворушень скандували "Повісьте Майка Пенса", коли штурмували зали Конгресу в 2021 році. У березні Пенс заявив, що підбадьорення Трампом бунтівників "поставило під загрозу родину Пенсів та всіх у Капітолії того дня".

Що відомо про вибори президента у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60-ми виборами президента США.

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що змагатиметься за пост очільника Білого дому. Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що також висуватиме свою кандидатуру на виборах.

5 квітня стало відомо, що Роберт Кеннеді-молодший буде другим перспективним кандидатом від Демократичної партії, який може стати одним з головних суперників Джо Байдена.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, а колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

Водночас за результатами опитування, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.

У кінці вересня Роберт Френсіс Кеннеді-молодший заявив, що не виключає, що балотуватиметься у президенти США від "третьої сили"

Роберт Кеннеді-молодший, племінник 35-го президента США демократа Джона Кеннеді, в понеділок оголосив про наміри брати участь у президентських виборах як незалежний кандидат.