Засновник Alibaba відмовився від повного контролю над Ant Group, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначають, що він хоче продовжити оптимізацію корпоративного управління Ant Group. Для цього Джек Ма надасть право незалежного голосу десяти людям, серед яких - засновник Ant Group, керівництво компанії та персонал. Це фактично позбавить Ма контролю над компанією.

Наголошують, що частки акціонерів компанії при цьому не зазнають змін.

Bloomberg нагадує, що у 2020 році Ма розкритикував політику китайської влади у сфері фінансового регулювання на шанхайському форумі. Після цього він майже зник з публічного простору.

За кілька днів після виступу Ма влада Китаю ухвалила рішення про скасування IPO компанії Ant Group, яке повинно було скласти близько 37 млрд доларів. Пізніше вона оштрафувала Alibaba Group на рекордні 2,78 млрд доларів. Причиною для цього стало нібито порушення антимонопольного законодавства.

Після цього для заспокоєння регуляторів та задля уникнення нових штрафних санкцій Ant Group переглядає свої бізнес-операції. Також вона здійснює оптимізацію процесів управління капіталом.

10 квітня 2021 року державне управління з контролю за ринком Китаю наклало штраф на компанію Alibaba в розмірі 18,22 млрд юанів ($ 2,78 млрд).

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