Засновник Alibaba відмовився від повного контролю над Ant Group, - Bloomberg
Засновник й очільник ради директорів компанії Alibaba китайський мільярдер Джек Ма відмовився від контролю над фінтехкомпанією Ant Group
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначають, що він хоче продовжити оптимізацію корпоративного управління Ant Group. Для цього Джек Ма надасть право незалежного голосу десяти людям, серед яких - засновник Ant Group, керівництво компанії та персонал. Це фактично позбавить Ма контролю над компанією.
Наголошують, що частки акціонерів компанії при цьому не зазнають змін.
Bloomberg нагадує, що у 2020 році Ма розкритикував політику китайської влади у сфері фінансового регулювання на шанхайському форумі. Після цього він майже зник з публічного простору.
За кілька днів після виступу Ма влада Китаю ухвалила рішення про скасування IPO компанії Ant Group, яке повинно було скласти близько 37 млрд доларів. Пізніше вона оштрафувала Alibaba Group на рекордні 2,78 млрд доларів. Причиною для цього стало нібито порушення антимонопольного законодавства.
Після цього для заспокоєння регуляторів та задля уникнення нових штрафних санкцій Ant Group переглядає свої бізнес-операції. Також вона здійснює оптимізацію процесів управління капіталом.
- 10 квітня 2021 року державне управління з контролю за ринком Китаю наклало штраф на компанію Alibaba в розмірі 18,22 млрд юанів ($ 2,78 млрд).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе