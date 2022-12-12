Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс розпочав візит в Україну
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс розпочав чотириденний візит в Україну
Про це повідомили у Представництві ООН в Україні.
Візит Мартіна Гріффітса триватиме з 12 до 15 грудня. Він відвідає Миколаїв, Херсон і Київ, щоб ознайомитися з гуманітарним впливом війни на український народ і роботою гуманітарних організацій в країні.
Гріффітс зустрінеться з представниками влади, гуманітарними партнерами та людьми, які постраждали від війни.
Як додають у представництві ООН, у Миколаєві заступник генерального секретаря ООН відвідає місця проживання внутрішньо переміщених осіб і пекарню, яку підтримує ООН, що випікає хліб для людей у прифронтовому Херсоні. Далі він поїде до Херсона, де огляне, зокрема, пункти обігріву. Пан Гріффітс завершить свою подорож у Києві, де проведе зустрічі з представниками влади, а також неурядових організацій і дипломатичною спільнотою.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури залишають мільйони людей без засобів для опалення будинків, чистої води чи електроенергії. ООН і гуманітарні організації за цей час уже надали критично необхідну допомогу понад 13,5 млн людей.
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