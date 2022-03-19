Завтра очікується виступ Зеленського перед Кнесетом, - ізраїльські активісти
Фонд "Ізраїльські друзі України" запрошує підтримати Українську державу та її президента
За інформацією Фонда, у неділю, 20 березня 2022 року, о 17:30 за місцевим часом Волдимир Зеленський виступатиме перед ізраїльсьим парламентом. Небайдужі до долі України зберуться о цій годині на площі перед театром "Габіма" у Тель-Авіві, де буде встановлено величезний телеекран. Про це із посиланням на анонс від "Ізраїльських друзів України" передає Еспресо.TV.
"У найближчу неділю, 20 березня, о 17:30 ми збираємося на площі Габіма в Тель-Авіві на мітинг підтримки українського народу, його справедливої війни за свою землю та своє існування, проти варварського вторгнення Росії. Ми називаємо цю подію "Ізраїль з Україною". У рамках мітингу президент України Володимир Зеленський виступить з промовою, яку транслюватимуть на великий екран на площі", - зазначається у повідомленні.
Організатори акції закликають ізраїльську громадськість "прийти та висловити підтримку й солідарність українському народу, вимагати від ізраїльського уряду сильної, однозначної позиції на підтримку України та засудження Росії".
Захід погоджено з поліцією та міською радою Тель-Авіву.
Між містами Київ (Україна) та Тель-Авів (Ізраїль) немає різниці в часі.
- Нагадаємо, з початку нової російсько-української війни Зеленський вже виступав за допомогою відеозв'язку перед парламентами США, Великої Британії, Німеччини та Польщі.
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