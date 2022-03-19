Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Світ Завтра очікується виступ Зеленського перед Кнесетом, - ізраїльські активісти

Завтра очікується виступ Зеленського перед Кнесетом, - ізраїльські активісти

19 березня, 2022 субота
16:33
Світ Зеленський

Фонд "Ізраїльські друзі України" запрошує підтримати Українську державу та її президента

За інформацією Фонда, у неділю, 20 березня 2022 року, о 17:30 за місцевим часом Волдимир Зеленський виступатиме перед ізраїльсьим парламентом. Небайдужі до долі України зберуться о цій годині на площі перед театром "Габіма" у Тель-Авіві, де буде встановлено величезний телеекран. Про це із посиланням на анонс від "Ізраїльських друзів України" передає Еспресо.TV.

"У найближчу неділю, 20 березня, о 17:30 ми збираємося на площі Габіма в Тель-Авіві на мітинг підтримки українського народу, його справедливої війни за свою землю та своє існування, проти варварського вторгнення Росії. Ми називаємо цю подію "Ізраїль з Україною". У рамках мітингу президент України Володимир Зеленський виступить з промовою, яку транслюватимуть на великий екран на площі", - зазначається у повідомленні.

Організатори акції закликають ізраїльську громадськість "прийти та висловити підтримку й солідарність українському народу, вимагати від ізраїльського уряду сильної, однозначної позиції на підтримку України та засудження Росії".

Захід погоджено з поліцією та міською радою Тель-Авіву.

Між містами Київ (Україна) та Тель-Авів (Ізраїль) немає різниці в часі.

  • Нагадаємо, з початку нової російсько-української війни Зеленський вже виступав за допомогою відеозв'язку перед парламентами США, Великої Британії, Німеччини та Польщі.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

парламент
Ізраїль
Володимир Зеленський
Тель-Авів
виступ
новини Ізраїлю
Кнесет
Читайте також:
18 березня, 2022 п'ятниця
Українські військові знищили чергову партію ворожої техніки разом з особовим складом
Понтонна переправа у Петрикові
19 березня, 2022 субота
У Білорусі споруджують нову переправу для танків через Прип'ять. Під загрозою Житомирщина та Рівненщина
Виталий Портников
18 березня, 2022 п'ятниця
Путін не стільки закінчує цю війну в Україні, скільки готується до наступної, - Портников
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 березня
17:22
путлер
"Новий Нюрнберг". У Великобританії працюють над створенням міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Путіна
17:12
полонені окупанти
В Україні офіційно нараховується 562 російських військовополонених, - Верещук
17:11
посольство Білорусі
Як перед нападом Росії. Із Києва виїхали співробітники посольства Білорусі
17:09
ООН
ООН відкинула російські фейки про нібито присутність лабораторій біозброї в Україні, - МЗС
17:01
ЧАЕС
Держатомрегулювання налагодило зв'язок з персоналом на ЧАЕС
16:59
OLX
Дубілет закликав головний офіс українського OLX у Нідерландах закрити російський бізнес
16:54
гумдопомога
Росіяни не пропустили на Херсонщину 14 фур з гумдопомогою
16:46
Azur _ru
США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича
16:43
авіаналіт рф
Росіяни здійснили 1403 авіаційні нальоти на Україну, - Міноборони
16:40
окупанти
"Погрожували родині, дітям": голова облради Миколаївщини Замазєєва розповіла, як окупанти намагалися змусити її до співпраці
16:35
ЗСУ збили гелікоптер
Під Києвом зі "Стінгера" збили російський бойовий вертоліт К-52
16:28
Київ оборона
У Київській області оголосили терміни комендантської години на 19 березня
16:22
ЗСУ
Міноборони: наступ ворога зупинили практично на всіх напрямках, Маріуполь не віддамо
16:18
Ярослава Магучіх
Припиніть вдавати, що війни немає, - українка Магучіх емоційно висловилася після перемоги на ЧС з легкої атлетики
16:13
Кирило Петков
У Болгарії не планують передавати зброю Україні
15:56
Борис Джонсон
Джонсон назвав потенційні цілі Путіна після України
15:48
окупанти обстріляли
Окупанти обстріляли будинок в Рубіжному – загинули двоє дітей і жінка, – голова Луганської ОВА
15:47
Марте Олсбю Ройзеланд
Визначилася переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону
15:46
окупанти
Росіяни переходять до оборони на Бучанському напрямі під Києвом, - голова ОВА Павлюк
15:27
затримали диверсанта
Від початку війни у Києві затримали понад сотню диверсантів, – голова ОВА
15:25
посівна аграрії
Аграрії на Полтавщині почали готуватись до посівної і працюють у дві зміни, - голова ОВА
15:19
АЗС
Ціни на пальне на АЗС знизились на 5-10 грн, - Шмигаль
15:14
кібербезпека
Для держави та бізнесу: Держспецзв'язку пропонує підприємствам і установам України допомогу в кіберзахисті ІТ-інфраструктур
15:11
"Моє серце горить за Україну": депутат парламенту Латвії зі зброєю в руках захищає нашу країну
14:56
Валерій Залужний
"Ображаєте наших воїнів": Залужний закликав політиків не робити "безвідповідальні заяви" щодо окупованих "нібито без проблем" територій
14:50
літак рф
Розвідка назвала імена пілотів авіаційного полку Росії, які бомблять українські міста
14:45
пожежа на складі зерна
Росія авіаударом зруйнувала склад зерна на Житомирщині
14:39
СБУ
На Рівненщині СБУ затримала колаборанта, а на Вінниччині – бойовика з терористичного угруповання "Сомалі"
14:34
Ярослава Магучіх
Українка Магучіх здобула золото чемпіонату світу з легкої атлетики
14:29
Путін перекидає до Білорусі війська з Далекого Сходу РФ, - Генштаб ЗСУ
14:29
абітурієнт
Українські студенти зможуть продовжити навчання у Литві, Латвії, Естонії
14:24
санкції проти Росії
Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією
14:22
Ми обов'язково переможемо: Футболісти Ярмоленко, Яремчук та Миколенко записали потужне відео на підтримку України у війні з Росією
14:16
Росіяни вбили 7 мирних жителів і поранили ще 5, обстрілявши з мінометів Макаров на Київщині
14:12
ракетний удар по Запоріжжю
Внаслідок ракетного удару по передмістю Запоріжжя загинуло 9 людей, 17 - поранені, - ОВА
14:11
ракетний комплекс патріот
Марина Данилюк-Ярмолаєва: Як Росія демілітаризовувала Україну
14:08
Жителя Херсону підозрюють у державній зраді через створення псевдооргану влади
14:05
Через руйнування греблі на річці Ірпінь затоплюється село Демидів. Фотофакт
14:04
Донеччина обстріл
На Донеччині росіяни за добу обстріляли щонайменше 37 цивільних об'єктів і вбили десятки мешканців, - МВС
13:58
Оновлено
Київ війна
Стан повітря в Києві нормалізувався, - КМДА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV