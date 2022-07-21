Заява Лаврова про активізацію військових дій - порожній звук, бо бойовий потенціал росіян суттєво знизився, - військовий експерт Кевлюк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Кремлем обрана посадова особа, від заяв якої можна легко відмежуватися. Якщо пан Лавров хоче поширювати дії, то хай бере дипломатів і йде поширювати. Це спроба кремля натякнути Заходу, якщо не припиниться військова допомога Україні, то росіяни активізують бойові дії", - прокоментував військовий експерт.



Віктор Кевлюк зазначив, що для того, аби активізувати фронт потрібно мати певний бойовий потенціал, з яким у противника не все добре.



"За останні чотири місяці росіяни від свого початкового угрупування станом на 24 лютого втратили понад 80% особового складу вбитими, пораненими, хворими, зниклими безвісти. Загальна чисельність втрат – приблизно 17% від чисельності збройних сил РФ. Повністю угрупування росіян втратило всі бойові броньовані машини й танки, з якими вони починали "операцію" проти України, відповідно, це 28% бойових машин піхоти й більш як 50% танкового парку РФ. По літаках 66% і 78% вертольотів втрачено від числа тих, які починали бойові дії, тобто 16% і 19% від парку літаків і вертольотів РФ. Ми бачимо суттєве зниження бойового потенціалу російських збройних сил. Відповідно, заява міністра закордонних справ РФ виявляється на перевірочку порожнім звуком", - підкреслив Кевлюк.



Військовий експерт додав, що в Україні воюють більш боєздатні російські сухопутні війська, а носіями решти потенціалу є, наприклад, ракетні війська стратегічного призначення, залізничні війська, частини установи тилу, які в Україну не будуть перекинуті відповідно до їх функціонала.

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