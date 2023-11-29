Заяви на користь ворогу: Безуглу потрібно прибрати з комітету ВР з нацбезпеки, - нардеп Наливайченко
Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова СБУ прокоментував заяву заступниці голови комітету з нацбезпеки Безуглої, де вона звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
"Моє переконання зараз, Безуглу потрібно прибрати з комітету ВР з нацбезпеки. Очікуємо на оцінку фракції "Слуга народу", в тому числі керівника фракції. Також важлива офіційна позиція всього командування, Верховного Головнокомандувача ЗСУ про те, що всі інтриги і вся ця "хвиля", яка запускається такими депутатами не відповідає дійсності, ми на це не звертаємо уваги, а продовжуємо підтримуємо ЗСУ", - зазначив він.
Він заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.
"Головнокомандувач ЗСУ Залужний не має нічого розповідати про свої плани депутатам і депутаткам. Залужний входить у Ставку Верховного Головномкомандувача України і це єдина людина, якому Залужний та інші генерали мають право доповідати і зобов'язані виконувати його накази", - сказав Наливайченко.
Такі заяви і повіденіка - на користь тільки нашому ворогу, вважає народний депутат.
"В Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради справді дуже дивна ситуація складається. Це вже не перша народна депутатка з цього Комітету, якій останнім часом давали інтерв'ю, які ставлять під великий сумнів їх професійність та відокремленість їх заяв від РФ", - додав він.
В міжнародних виданнях депутати від президентської фракції розповідають про конфлікти, інтриги та ставлять під сумнів Головнокамандувача ЗСУ саме тоді, коли засідає комісія Україна-НАТО в Брюсселі, зауважив Наливайченко.
"В конгресі США, напередодні Різдва, готуються до голосування стосовно оборонної допомоги України. І саме в цей час народна депутатка Безугла в тих виданнях, які виходять англійською мовою і потрапляють в тому числі до Конгресу США, виклала стільки сміття навколо ЗСУ, генерала Залужного та Верховного Головнокомандуача. Все це шкодить Україн", - резюмував він.
- Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.
- У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".
- Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.
- Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.
- Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої в суспільстві.
- Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", висловив думку, що заступниця голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла може діяти в інтересах третьої сторони.
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