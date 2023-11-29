Заяви на користь ворогу: Безуглу потрібно прибрати з комітету ВР з нацбезпеки, - нардеп Наливайченко

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Моє переконання зараз, Безуглу потрібно прибрати з комітету ВР з нацбезпеки. Очікуємо на оцінку фракції "Слуга народу", в тому числі керівника фракції. Також важлива офіційна позиція всього командування, Верховного Головнокомандувача ЗСУ про те, що всі інтриги і вся ця "хвиля", яка запускається такими депутатами не відповідає дійсності, ми на це не звертаємо уваги, а продовжуємо підтримуємо ЗСУ", - зазначив він.

Він заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

"Головнокомандувач ЗСУ Залужний не має нічого розповідати про свої плани депутатам і депутаткам. Залужний входить у Ставку Верховного Головномкомандувача України і це єдина людина, якому Залужний та інші генерали мають право доповідати і зобов'язані виконувати його накази", - сказав Наливайченко.

Такі заяви і повіденіка - на користь тільки нашому ворогу, вважає народний депутат.

"В Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради справді дуже дивна ситуація складається. Це вже не перша народна депутатка з цього Комітету, якій останнім часом давали інтерв'ю, які ставлять під великий сумнів їх професійність та відокремленість їх заяв від РФ", - додав він.

В міжнародних виданнях депутати від президентської фракції розповідають про конфлікти, інтриги та ставлять під сумнів Головнокамандувача ЗСУ саме тоді, коли засідає комісія Україна-НАТО в Брюсселі, зауважив Наливайченко.

"В конгресі США, напередодні Різдва, готуються до голосування стосовно оборонної допомоги України. І саме в цей час народна депутатка Безугла в тих виданнях, які виходять англійською мовою і потрапляють в тому числі до Конгресу США, виклала стільки сміття навколо ЗСУ, генерала Залужного та Верховного Головнокомандуача. Все це шкодить Україн", - резюмував він.