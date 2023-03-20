Збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони: СБУ затримала в Одесі агента ФСБ
У понеділок, 20 березня, СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
"Служба безпеки викрила ще одного російського агента у ході спецоперації на Одещині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ", - йдеться у дописі.
Зазначається, що за вказівкою агресора його поплічник збирав відомості про місця базування підрозділів Збройних Сил України й Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях.
У зоні особливої уваги ворога була інформація про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ".
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Додається, що для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату начебто для вступу до лав підрозділу.
"Під прикриттям" цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування.
За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу і запропонував свою допомогу у війні проти України. Для цього надав ФСБ письмове зобов’язання про негласну співпрацю на користь РФ.
Одночасно він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, в якій просить розглянути його кандидатуру на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області", у разі захоплення регіону.
Зокрема також встановлено, що після ракетних ударів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак.
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"Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою", - додає СБУ.
- 17 березня стало відомо, що за даними слідства, троє колишніх працівників ДУ "Дар’ївська виправна колонія № 10" погодились працювати на окупантів.
- 17 березня Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК "Нафтогаз України".
- 20 березня стало відомо, що Служба безпеки спільно з Держбюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у процесі стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.
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