Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами головного тренера збірної України Руслана Ротаня, точно не зіграє проти Англії Ілля Забарний, Андрій Ярмоленко через ушкодження тренується окремо від загальної групи, а Віктор Циганков та Сергій Сидорчук потерпають від застуди.

"На сьогодні Ілля Забарний травмований, не готовий до матчу, він не зможе зіграти на "Вемблі". Ми поспілкувалися з лікарями його команди, дійшли до висновку, що не можна його задіювати. В Андрія Ярмоленка є пошкодження, наразі він поза основною групою. Але до матчу є час, можливо, він буде готовий. Є невеликі застуди в Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова. Думаю, за день усе буде добре", - розповів Ротань.

Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.

Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.