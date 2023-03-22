Збірна України ризикує втратити ще трьох ключових футболістів перед грою з Англією
Участь футболістів збірної України Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова та Сергія Сидорчука у грі кваліфікації Євро-2024 проти Англії опинилася під питанням
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами головного тренера збірної України Руслана Ротаня, точно не зіграє проти Англії Ілля Забарний, Андрій Ярмоленко через ушкодження тренується окремо від загальної групи, а Віктор Циганков та Сергій Сидорчук потерпають від застуди.
"На сьогодні Ілля Забарний травмований, не готовий до матчу, він не зможе зіграти на "Вемблі". Ми поспілкувалися з лікарями його команди, дійшли до висновку, що не можна його задіювати. В Андрія Ярмоленка є пошкодження, наразі він поза основною групою. Але до матчу є час, можливо, він буде готовий. Є невеликі застуди в Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова. Думаю, за день усе буде добре", - розповів Ротань.
Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.
Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 20 березня збірна України вилетіла до Англії на перший матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
- Крім цього підтвердилася інформація, що 23 березня збірна України зіграє у контрольному матчі з англійським "Брентфордом" перед матчем з Англією.
- 22 березня стало відомо, що центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний не допоможе збірній України в грі проти Англії.
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