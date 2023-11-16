Збірна України з футболу переграла "Лехію" з Гданська у рамках підготовки до матчу з Італією

Про це інформує Еспресо. TV.

Українці розпочали в польському місті Гданськ підготовку до вирішального матчу кваліфікації Євро-2024 проти Італії. Зокрема збірна запланувала гру з польською "Лехією" з Гданська.

Матч стартував о 17:00 за київським часом.

Українські футболісти забили по одному голу в кожному з таймів. У першому, на 21-й хвилині, відзначився футболіст "Дніпра - 1" Олександр Піхальонок. А в другому – гравець "Шахтаря" Євген Назарина, на 58-й хвилині.

"Лехія" Гданськ – Збірна України 0:2

Голи: Піхальонок, 21, Назарина, 58

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда в Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна має 13 очок та посідає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів у активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.