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Головна Спорт Збірну Англії покарали за інцидент зі скандальним пенальті у півфіналі Євро-2020

Збірну Англії покарали за інцидент зі скандальним пенальті у півфіналі Євро-2020

10 липня, 2021 субота
15:16
Спорт Каспер Шмейхель

Футбольна асоціація Англії заплатить штраф за використання фанами лазерної указки під час пенальті у ворота збірної Данії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.   

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Футбольну асоціацію Англії на 30 тис. євро. 

Таке рішення було прийнято за використання лазерної указки вболівальниками англійської збірної, зневажливу поведінку під час виконання гімну Данії та використанням піротехніки.

Фанати у додатковий час півфіналу Євро-2020 світили в очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю, коли у його ворота одинадцятиметровий пробивав Гаррі Кейн. Воротар відбив м'яч, проте англійський форвард вдало зіграв на добиванні та приніс своїй команді перемогу 2:1. 

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УЄФА
Євро-2020
чемпіонат Європи
Каспер Шмейхель
збірна Англії
збірна Данії
пенальті
Гаррі Кейн
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