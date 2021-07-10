Збірну Англії покарали за інцидент зі скандальним пенальті у півфіналі Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Футбольну асоціацію Англії на 30 тис. євро.

Таке рішення було прийнято за використання лазерної указки вболівальниками англійської збірної, зневажливу поведінку під час виконання гімну Данії та використанням піротехніки.

Фанати у додатковий час півфіналу Євро-2020 світили в очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю, коли у його ворота одинадцятиметровий пробивав Гаррі Кейн. Воротар відбив м'яч, проте англійський форвард вдало зіграв на добиванні та приніс своїй команді перемогу 2:1.

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