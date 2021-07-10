Збірну Англії покарали за інцидент зі скандальним пенальті у півфіналі Євро-2020
Футбольна асоціація Англії заплатить штраф за використання фанами лазерної указки під час пенальті у ворота збірної Данії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Футбольну асоціацію Англії на 30 тис. євро.
Таке рішення було прийнято за використання лазерної указки вболівальниками англійської збірної, зневажливу поведінку під час виконання гімну Данії та використанням піротехніки.
Фанати у додатковий час півфіналу Євро-2020 світили в очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю, коли у його ворота одинадцятиметровий пробивав Гаррі Кейн. Воротар відбив м'яч, проте англійський форвард вдало зіграв на добиванні та приніс своїй команді перемогу 2:1.
- Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.
- Під час виконання Англією пенальті у півфінальному матчі Євро-2020, голкіперу збірної Данії Касперу Шмейхелю світили з трибун в обличчя лазерною указкою.
- УЄФА порушив дисциплінарну справу через поведінку вболівальників збірної Англії у Лондоні під час пенальті у ворота Данії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу
- Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020.
- Колишній футболіст "Ліверпуля" Дітер Гаманн звинуватив вінгера збірної Англії Рахіма Стерлінга у симуляції.
- Сам Стерлінг заявив, що заробив "чистий" пенальті у півфіналі ЧЄ.
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