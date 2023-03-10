Бункерна обізяна валить ракетами, бо в нього збочена проєкція. Воно проєктує, що якби ракетами так лупили по Лаптєстану, ванька вважав би владу слабкою і збунтувався.

Розрахунок путінських залпів не на нищення інфраструктури, яке йому явно не по зубах, а на бунт. Тому, всупереч відсутності результату, бункерне шмаляє і шмаляє по підстанціях.

Але воно дурне і не розуміє, що ми — не ваньки. Ніхто нам не промивав мізків, що ми — найсильніша у світі держава. Ми скромні, мов гобіти. В нас нема амбіцій вважати, що в нас найпотужніші Збройні Сили та ППО. Все, що ми відчуваємо після обстрілів, – нестримну жагу навалювати обізянам, поки вони не заберуться з нашої землі.

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Ми скромні, мов гобіти. В нас нема амбіцій вважати, що в нас найпотужніші Збройні Сили та ППО. Все, що ми відчуваємо після обстрілів, – нестримну жагу навалювати обізянам, поки вони не заберуться з нашої земл

Українській владі анархія не загрожує. Ми не вважаємо владу слабкою через те, що російські ракети залітають в мирні міста. Ми зріле суспільство і ніяких бунтів, поки не виженемо окупантів, не буде і близько. Тому пуляй ракетами, не пуляй – результат для Лаптєстану буде нульовий. Якщо чесно, я навіть дещо збентежений таким примітивізмом лаптєфюрера.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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