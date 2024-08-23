Укрнафта відкликала свій донат у 5 млн грн на відбудову Охматдиту, - фонд

Про це 23 серпня повідомив керівник БФ "Охматдит" Євген Вембер у Facebook.

"В листі йдеться, що кошти, які спрямовані на конкретні цілі, не можуть бути перераховані на казначейський рахунок лікарні без будь-якого цільового призначення. Звісно, ми повернули кошти ПАТ “Укрнафті”. Відповідну виписку з банку додаю до цієї публікації", - написав він.

За словами Вембера, Укрнафта залишає за собою зобов’язання виділити вказану суму на відновлення лікарні, щойно лікарня надасть цільові призначення під фінансування.

"Команда БФ “Охматдит - здорове дитинство” досі очікує на зустріч з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та новоствореною Громадською радою з відновлення Охматдиту. Ми сподіваємося, що законний механізм перерахунку коштів на відновлення лікарні буде знайдено у найстисліші терміни", - підсумував очільник Фонду.

Він також оприлюднив лист від Укрнафти та квитанцію з банку, що свідчить про повернення коштів.