Укрнафта відкликала свій донат у 5 млн грн на відбудову Охматдиту, - фонд
ПАТ "Укрнафта" попросила у благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство" повернути благодійний внесок у 5 млн грн на відбудову після обстрілу росіянами дитячої лікарні 8 липня
Про це 23 серпня повідомив керівник БФ "Охматдит" Євген Вембер у Facebook.
"В листі йдеться, що кошти, які спрямовані на конкретні цілі, не можуть бути перераховані на казначейський рахунок лікарні без будь-якого цільового призначення. Звісно, ми повернули кошти ПАТ “Укрнафті”. Відповідну виписку з банку додаю до цієї публікації", - написав він.
За словами Вембера, Укрнафта залишає за собою зобов’язання виділити вказану суму на відновлення лікарні, щойно лікарня надасть цільові призначення під фінансування.
"Команда БФ “Охматдит - здорове дитинство” досі очікує на зустріч з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та новоствореною Громадською радою з відновлення Охматдиту. Ми сподіваємося, що законний механізм перерахунку коштів на відновлення лікарні буде знайдено у найстисліші терміни", - підсумував очільник Фонду.
Він також оприлюднив лист від Укрнафти та квитанцію з банку, що свідчить про повернення коштів.
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- Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів та членкинь Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
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