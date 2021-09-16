"Зелений" COVID-паспорт в Італії є обов’язковим майже у всіх аспектах життя, – журналістка

Журналістка розповіла про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“"Зелений" паспорт – документ, який видають після вакцинації чи на основі негативного тесту на COVID-19 в Італії було введено ще кілька місяців тому. Населення готували до того, що застосування цього паспорту буде лише розширюватися. Спочатку він був потрібен для того, щоби сісти за столик в ресторані, а також для відвідування культурних і спортивних заходів. Пізніше почали додавати нові категорії працівників, яким "зелений" паспорт є необхідний для робоьт: працівники освіти й медичної сфери. Нещодавно було анонсовано розширення переліку професій. Це не є шоком для італійців, адже у країні вже вакциновано близько 65% дорослого населення”, – зазначила Сороневич.

Журналістка наголосила, що для більшості італійців обов’язкове запровадження "зеленого" паспорта не є чимось страшним та обтяжливим.

“Щодо вакцинації італійців, спочатку мова йшла про 70%, зараз же влада говорить про 80% населення. Щодо невакцинованих працівників медичної чи освітньої сфер, їх переводили на роботу, яка не передбачає контакту з іншими людьми, а з часом, коли правила ставали жорсткішими, їх відлучали від роботи. І після 5 днів недопуску на робоче місце, цю людину можуть звільнити з роботи”, - зауважила Сороневич.